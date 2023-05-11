Фото: объединенная пресс-служба судов Брянской области.

В Брянске умер судья в почетной отставке Анатолий Степанов. Его не стало 10 мая на 75-м году жизни. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Анатолий Степанов родился 11 июня 1948 года в Брестской области Республики Беларусь. В 1980 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт, по окончании вуза трудился инспектором Брянского областного комитета народного контроля. С 1982 по 1987 годы работал в должности народного судьи Климовского районного народного суда, а с 1987 по 2009 годы – судьи уголовной коллегии Брянского областного суда. Труду в суде он посвятил 27 лет своей жизни.

- Анатолий Васильевич отличался исключительным трудолюбием и усидчивостью при рассмотрении дел,- вспоминают о судье коллеги. - Спокойный, рассудительный, мудрый, порядочный, опытный наставник для молодых судей.

Для них он навсегда останется примером образцового судьи и достойного человека.