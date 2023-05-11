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НовостиПроисшествия11 мая 2023 11:54

В брянской Нетьинке мужчина сорвал Георгиевскую ленту с односельчанина

Следователи разбираются в произошедшем
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СК РФ по Брянской области.

Фото: пресс-служба СК РФ по Брянской области.

В брянской Нетьинке мужчина сорвал Георгиевскую ленту с односельчанина и осквернил символ Победы. Местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, в марте этого года житель поселка Нетьинка находился в общественном месте. Он подошел к односельчанину и сорвал с него Георгиевскую ленточку. А после осквернил символ Победы.

- Преступление выявили работники прокуратуры, - говорят в Следственном комитете. – Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.