Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 52-летнего Андрея Петренко. Мужчина пропал 28 апреля в Фокинском районе Брянска. Он вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в серо-белую рубашку, черные джинсы.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры.

Всех, кто что-либо знает об Андрее Петренко, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.