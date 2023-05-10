В Брянске бизнесмены украли больше 60 тысяч рублей, выделенные по нацпроекту. Фигурантами уголовного дела стали 47 летний генерального директора одной из коммерческих организаций Брянска и его 37-летняя заместитель. Их обвиняют в пяти преступлениях по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в ноябре 2019 года они обманули пять сотрудников районных центров занятости. Сообщники украли бюджетные деньге в сумме 636 тысяч рублей. Их выделили на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Злоумышленники представили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об обучении 23 лиц в рамках заключенных государственных контрактов на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста.

- Расследование провели сотрудники следственной части УМВД России по Брянской области, - говорят в прокуратуре. – Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.