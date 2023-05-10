Роспотребнадзор готов защитить брянцев, пострадавших от «Вайлдбериз»

Фото: Роспотребнадзор, vk. com.

Жители Брянской области начали жаловаться на «Вайлдбериз». Маркетплейс заставляет платить за возврат некачественного товара. Обращения по данному поводу в последнее время стали частыми. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

- При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать денежные средства потребителей за доставку товара, поскольку законом на продавца возложена обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков, - говорят в ведомстве.

Если все же продавец добровольно не захочет вернуть деньги, удержанные за отправку некачественного товар, то покупатель имеет право пожаловаться в суд. Кроме того, он имеет право на взыскание неустойки за добровольное неудовлетворение требований, компенсацию морального вреда, взыскание штрафа в 50% от суммы, присужденной судом в его пользу.

Управление Роспотребнадзора по Брянской области готово встать на защиту праву прав группы покупателей, которые столкнулись с незаконными действиями «Вайлдбериз» с 1 января 2023 года и по настоящее время.

Жители Брянской области могут подать заявление о присоединении к групповому иску и приложить необходимые документы. А именно: копию 1, 2 листов паспорта, копии документов, подтверждающих заключение и исполнение договора, документы, подтверждающие удержание суммы за возврат некачественного товара, претензии и иные, относящиеся к делу документы.

Ответы на все интересующие вопросы можно получить, позвонив по телефону «горячей линии» отдела защиты прав потребителей 8(4832) 74-20-18.