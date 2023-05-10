В Брянском районе водитель иномарки устроил ДТП с тремя пешеходами

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе водитель иномарки устроил ДТП с тремя пострадавшими пешеходами. Автоавария произошла 9 мая во втором часу дня на 10 километре дороги «Подъезд к стоянке партизанского отряда Виноградова». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» ехал со стороны стоянки партизанского отряда Виноградова в направлении дороги Брянск-Дятьково. Он врезался в стоящий автомобиль «Нисан Алмера», который от удара отбросило на стоящий автомобиль «ГАЗ 69» и трех пешеходов. Они находились на левой обочине.

- В ДТП 40-летняя женщина-пешеход получила травмы различной степени тяжести, - говорят в Госавтоинспекции.- Ее госпитализировали. А 40-летнего и 65-летнего мужчин после осмотра врачом отпустил домой.

Для установления состояния опьянения у пешеходов взяли кровь на анализ. Водитель автомобиля «Фольксваген», ранее лишенный права управления, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. На него составили протокол и внесли определение о заведении дела по статье «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».