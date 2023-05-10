В брянских Чуровичах водитель мотоцикла не справился с управлением и упал

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Климовском районе 20-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и упал. ДТП произошло 9 мая около часа ночи по улице Пролетарской в поселке Чуровичи. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель мотоцикла «Рейсер RC250-C5B» ехал по улице Пролетарской. Он не справился с управлением и упал с мотоцикла.

- В ДТП мотоциклист получил различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Парня госпитализировали в хирургическое отделение.

У пострадавшего не было водительских прав. Для установления состояния опьянения у водителя взяли кровь на анализ.