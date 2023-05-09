Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 45-летнего Александра Комаренко. Он пропал в Злынке 1 мая. С этого дня его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в серую камуфляжную куртку, серые камуфляжные штаны, синие с черными вставками кроссовки.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Комаренко, просят сообщать по телефонам: 8 (800) – 700-54-52 или 112.