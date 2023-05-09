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НовостиПроисшествия9 мая 2023 8:02

В Брянской области утром 9 мая ВСУ обстреляли село Курковичи

Один снаряд разорвался рядом с детским садом
Надежда ПЕТРУНИНА

В Стародубском районе 9 мая в половину шестого утра ВСУ обстреляли село Курковичи. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада, - рассказал глава брянского региона. - В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение.

До прибытия пожарных с огнем справились военнослужащие пограничного управления и глава администрации муниципального округа.

Другой снаряд повредил спортивную площадку. На месте работают оперативные службы.