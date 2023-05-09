В Брянской области утром 9 мая ВСУ обстреляли село Курковичи

В Стародубском районе 9 мая в половину шестого утра ВСУ обстреляли село Курковичи. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада, - рассказал глава брянского региона. - В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение.

До прибытия пожарных с огнем справились военнослужащие пограничного управления и глава администрации муниципального округа.

Другой снаряд повредил спортивную площадку. На месте работают оперативные службы.