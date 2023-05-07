В Брянске полицейские обеспечат порядок и безопасность во время празднования Дня Победы

В Брянске и области во время празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут мероприятия. Полицейские вместе с заинтересованными службами и контролирующими органами обеспечат правопорядок и безопасность для участников праздничных мероприятий. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские просят соблюдать общественный порядок и вести себя уважительно по отношению к другим людям. Участникам мероприятий запрещают приносить предметы, опасные для жизни и здоровья окружающих, пить спиртное и появляться в пьяном виде в общественных местах, оскорблять других людей.

- Граждане, не соблюдающие правила поведения, могут быт привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - говорят в полиции.