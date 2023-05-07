На брянской трассе при столкновении автобуса "Форд" с иномаркой пострадали четыре человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Почепском районе при столкновении автобуса "Форд" с иномаркой пострадали четыре человека. ДТП произошло 6 мая в седьмом часу вечера на 97 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 73-летний водитель автобуса «Форд - 222702» ехал со стороны Брянска в сторону Унечи при развороте с обочины в месте, где данный маневр запрещен, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд С-МАКС», которым управляла 33-летняя женщина.

- В ДТП водитель автобуса «Форд» получил разрыв левого спектрального ключичного сплетения, ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – Автомобилистка иномарки получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушибы и ссадины правого тазобедренного сустава. 49-летняя пассажирка автобуса – лишилась четырех верхних зубов, ссадины правой кисти, 55-летняя пассажирка автобуса - перелом третьей части правой кисти. Пострадавшим назначил лечение и отпустили домой.