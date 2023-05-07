Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе 19-летняя автомобилистка сбила лося. ДТП произошло в одиннадцатом часу вечера на втором километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-Новоселки. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 19-летняя автомобилистка за рулем «Мазда 3» ехала со стороны села Новоселки в сторону дороги Орел-Брянск - Смоленск. Она сбили лося, внезапно вышедшего на дорогу.

- В ДТП 26-летний пассажир иномарки получил гематому в левом полушарии головного мозга, субарахноидальное кровотечение, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. Пострадавший ехал на переднем сиденье, был пристегнут ремнем безопасности.