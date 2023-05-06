В Брянске автоинспекторы поймали пьяного 17-летнего подростка на иномарке

В Бежицком районе Брянска 6 мая около часа ночи наряд ДПС заметил на улице Ново-Советской автомобиль «Митсубиси Лансер». Он ехал сторону улицы Литейной. Манера управления вызвала у автоинспекторов сомнение в трезвости автомобилиста. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Водитель игнорировал многократные требования сотрудников ДПС об остановке. Автомобилист попытался скрыться через дворы. При этом он чуть трижды не спровоцировал ДТП.

Все же водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль получил механические повреждения, сам водитель не пострадал – спас ремень безопасности.

Во время проверки установили, что автомобилем управлял 17-летний житель Бежицкого района. Машина принадлежит его матери. У подростка визуально было заметно состояние опьянения, но он отказался проходить медицинское освидетельствование. Автомобиль отправили на шрафстоянку.

На подростка составили протоколы. Их направят в районную комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

- В отношении законного представителя подростка сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию в связи с нарушением несовершеннолетним «комендантского» часа, - сказали в Госавтоинспекции.