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НовостиОбщество5 мая 2023 14:39

В Бежицком районе Брянска посадили новый яблоневый сад

Участники акции высадили 20 молодых деревьев
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска 4 мая посадили новый яблоневый сад. 20 молодых деревьев посадили в рамках регионального этапа международной акции «Сад Памяти». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Деревца сажали молодежь, а также матери и жены бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине.

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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Впервые акцию «Сад памяти» провели в 2020 году. За три года в России и за ее пределами уже растут больше 150 миллионов деревьев.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.