Брянский филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ" поздравляет с наступающим Днем Победы!

9 мая — священная для всех нас дата, относящаяся к самым торжественным, величественным праздникам. Проявив поистине чудеса героизма, народ-победитель сумел выстоять и спасти мир от коричневой чумы.

И сегодня, спустя 78 лет, самоотверженный подвиг защитников Отчизны от фашистких захватчиков является неиссякаемым источником силы и смелости для новых свершений и побед. Наш священный долг — сберечь и передать будущим поколениям историческую память о беззаветном самопожертвовании наших предков во имя мирного неба.

Коллектив Брянского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" поздравляет и благодарит ветеранов за мир и благополучие России, за Великую Победу! Мы чтим и помним героев Великой Отечественной войны. Герои бессмертны, их подвиг бесценен!

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