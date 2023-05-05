Фото: Советская районная администрация Брянска.

В Брянске с наступающим Днем Победы поздравили ветерана Екатерину Демину. Во дворе дома, где она проживает, дали праздничный концерт. Об этом сообщают в Советской районной администрации Брянска.

С 78-й годовщиной Великой Победы женщину поздравили глава Советской районной администрации Алексей Колесников, депутат Брянского горсовета Марина Соболевская, члены Советского города Брянска местного отделения партии «Единая России», сотрудники Главного управления МЧС по Брянской области и хореографический коллектив «Карамель» ЦВР Советского района города Брянска.

Екатерине Григорьевне пожелали крепкого здоровья, вручили подарки и цветы. Женщина поблагодарила гостей за внимание и теплые слова.

Кстати, Екатерина Демина помогает участникам СВО. Она продает свои изделия, а деньги передает в поддержку солдат.

В самом начале Великой Отечественной войны Екатерина Григорьевна работала на одном из московских заводов в специальном цехе, который выпускал снаряды для «Катюш». Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «Жукова». В копилке наград ветерана - юбилейные медали: 20, 30, 40, 50, 60 и 70 лет Победы в Великой Отечественной войне и 50, 60, 70 лет Вооруженных сил СССР.