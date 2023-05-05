Сотрудник Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ» повысил уровень своей квалификации

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С 26 по 28 апреля 2023 года сотрудник Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ»Дмитрий Митиш прошел стажировку в г. Краснодар на базе ветеринарной клиники «ВетСИ» по теме: «Методики чрескостного остеосинтеза». Целью посещения было знакомство с опытом работы коллег в данном направлении. Особое внимание было уделено практическим навыкам проведения чрескостного остеосинтеза в лечении ортопедической патологии у собак. В дальнейших планах- обучение по программе дополнительного профессионального образования с последующим внедрением в практику различных методик чрескостного остеосинтеза.

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