Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в День Победы ограничат движение и парковку транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Советский район

8 мая и до окончания мероприятий 9 мая:

- по улице Красноармейской (от улицы Урицкого до улицы Пересвета);

- на территории, прилегающей к площади Партизан (от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской);

- по проспекту Ленина, включая стоянки транспортных средств на территориях, прилегающих к АО «Брянский ЦУМ», ТРЦ «Родина», гостинице «Десна» и Театральной площади.

9 мая с 9.00 до 13.00:

- по улице Красноармейской (от улицы Урицкого до улицы Пересвета);

- по улице Репина (от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской);

- по улице Софьи Перовской (от улицы Репина до площади Партизан);

- на территории, прилегающей к площади Партизан (от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской);

- по улице Емлютина (от улицы Ромашина до проспекта Ленина).

9 мая с полуночи до окончания мероприятий:

- на стоянках (парковках) около площади Воинской славы на территории Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска, а также по улице Дуки в районе дома №60.

9 мая с 6.00 до окончания мероприятий:

- на стоянках (парковках) на территории, прилегающей к концертному залу «Дружба» Брянской областной филармонии (въезд со стороны улицы Горького, а также въезд на набережную со стороны дома № 76 по улице Калинина).

Исключение сделают для транспортных средств участников мероприятий, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в г. Брянске.

Также в День Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам предоставят бесплатный проезд в городских автобусах и троллейбусах.

Также предлагают поступить и водителям маршруток.