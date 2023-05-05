Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске открывают «Вахту памяти -2023». Региональный этап Всероссийской акции посвятили памяти героев, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции организуют поисковые отряды.

Торжественное открытие проходит на площади Партизан. Память погибших героев собрались почтить кадеты и юнармейцы, сотрудники Росгвардии и ФСБ, представители государственных учреждений региона и неравнодушные горожане.

Торжественное мероприятие открыл почетный караул Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. Звучали стихи, посвященные памяти погибших солдат. К Вечному огню возложили алые гвоздики.

Сегодня на Брянщине действуют больше 30 поисковых отрядов. Из задача- установить личности бойцов. Некоторые до сих пор считаются пропавшими без вести. В 2022 году нашли и перезахоронили с воинскими почестями останки 30 солдат и офицеров. Также имена героев устанавливают, работая в архивах.

Открытие региональной «Вахты Памяти» завершилось торжественным маршем, после чего поисковики направились к местам запланированных работ.