Сотрудники Брянского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" возложили цветы к обелиску воинам-односельчанам в селе Супонево

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Есть события, над которыми время не властно, и чем дальше в прошлое уходят года, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война. 9 мая наша страна отмечает 78-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

В память священного подвига воинов-земляков, отдавших свои жизни за честь, свободу и независимость нашей Родины, 5 мая в Супоневском сельском поселении Брянского района состоялось торжественное возложение венков и цветов к обелиску односельчанам, погибшим на фронтах в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие сотрудники Брянского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Участники церемонии минутой молчания почтили память погибших.

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