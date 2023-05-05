Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

На брянской трассе в ДТП погиб 57-летний мужчина. ДТП произошло 4 мая около семи часов вечера на четвертом километре дороги Украина-Приволье. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» ехал со стороны дороги М-3 Украина. Он потерял контроль над управлением машины, съехал на правую обочину и врезался в дерево.

На месте ДТП погиб 57-летний пассажир. Со слов водителя, мужчина просил его отвезти в больницу. Окончательную причину смерти установят после проведения экспертиз.

- Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, - говорят в Госавтоинспекции. - У погибшего пассажира произвели отбор биологических объектов для установления состояния опьянения. Оба участника ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.