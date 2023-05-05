В Брянске осудят стримера за избиение двух человек в прямом эфире

В Брянске осудят 22-летнего стримера за избиение двух человек в прямом эфире. 22-летний житель Дальнегорска Приморского края стал фигурантом уголовного дела по статье «Истязание». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в марте 2022 года молодой человек находился в Навле, в одном из домов. Он избивал двух человек и совершал над ними насильственные действия. Они были от стримера в материальной и другой зависимости. Молодой человек снимал видео и демонстрировал его в прямом эфире в Интернете. Зрители его канала переводили парню деньги – «донаты».

- Уголовное дело передали на рассмотрение в Фокинский районный суд Брянска, - говорят в прокуратуре.