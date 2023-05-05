Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жуковском районе водитель иномарки врезался в КАМАз. ДТП произошло 4 мая около десяти часов вечера на 158 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «Хендай Грета» ехал со стороны Смоленска в направлении Брянска. Из-за несоблюдения дистанции он врезался в КАМАз-53212 с прицепом, который ехал попутно. Им управлял 50-летний мужчина.

- В ДТП водитель иномарки получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану волосистой части головы, ушибленную рану лица, правого коленного сустава, перелом правого бедра, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.