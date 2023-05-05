Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Карачеве на перекрестке столкнулись две иномарки. ДТП произошло 4 мая около половины девятого утра на улице Белинского. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа» на перекрестке улиц Володарского и Белинсконго, ехавший по второстепенной дороге, не уступил автомобилю «Шевролет Нива». Им управлял 61-летний мужчина.

- В ДТП водитель «Шкоды Октавиа» получил различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.