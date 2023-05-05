В брянских Комаричах фармацевта на два года условно осудили за присвоение денег. Фармацевт аптечного пункта ООО «Сердце Брянска» стала фигуранткой уголовного дела по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с 18 октября 2021 года по 19 сентября 2022 года женщина, используя свое служебное положение, присвоила больше 208 тысяч рублей. Эти деньги поступали в кассу предприятия от покупателей.

- Суд приговорил фармацевта к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев, - говорят в прокуратуре. – Приговор в законную силу не вступил.