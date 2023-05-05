Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Стародубе автоинспекторы остановили 16-летнего мопедиста. Парень управлял транспортным средством, не имея водительских прав. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Юного нарушителя на мопеде «Альфа» автоинспекторы задержали 30 апреля в половине двенадцатого ночи.

- Лица достигшие 16-летнего возраста допускаются за руль транспортных средств категории «М» и подкатегории «А1» только после прохождения специального обучения и сдачи экзаменов в подразделениях Госавтоинспекции, - говорят в Госавтоинспекции.

Сейчас рассматривают вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.