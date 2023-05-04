В Брянске весеннюю уборку продлили до 14 мая

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске месячник по благоустройству, стартовавший 30 марта, продлили до 14 мая. Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Макаров. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По традиции масштабную уборку города проводят к Дню Победы. На благоустройство города дружно выходят работники коммунальных организаций, управляющих компаний, предприятий-операторов по вывозу мусора. В порядок приводят общественные места, парки и скверы. Особое вниманию уделяют преображению воинских мемориалов, мест захоронений. В этом году чистоту и порядок в Брянске будут наводить и после окончания всех майских праздников.

Кстати, в общегородских субботниках 8 и 22 апреля участвовали больше 11,5 тысячи человек. Общими усилиями вывезли около 2,2 тысячи кубических метров отходов.