Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Брянской области инспекция труда назвала причину гибели сотрудницы СШОР по борьбе. Завершили расследование группового несчастного случая с работниками Спортивной школы олимпийского резерва по борьбе города Брянска. В ДТП один из них погиб, а второй получил тяжелую травму. Об этом сообщают в Государственной инспекции труда Брянской области.

Комиссия установили причины и обстоятельства гибели. Несчастный случай квалифицировал как связанный с производством.

Напомним, ДТП произошло в Брянске 26 октября 2022 года возле ЦУМа. Автомобиль «Лада гранта» выехал на перекресток улицы Пролетарской и проспекта Ленина. Поворачивая налево, водитель не уступил автомобилю «Фольксваген Поло». От удара иномарку занесло и она врезалась в легковушку и фургон. 63-летняя пассажирка «Фольксваген» скончалась на месте ДТП