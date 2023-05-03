Брянца на два года осудили за смертельное ДТП

В Жуковском районе водителя КАМАЗа на года осудили за смертельное ДТП. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

В суде установили, что водитель КАМАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Хендай Тайсон». Водитель иномарке скончался на месте ДТП.

- При вынесении приговора суд учел признание подсудимым вины, его раскаяние, совершение преступления впервые, положительные характеристики и награды, перечисление денежных средств в счет компенсации расходов на погребение погибшего.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Частично удовлетворили иск супруги погибшего. В счет компенсации морального вреда с подсудимого взыскали 500 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.