Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Юные хоккеисты из брянского Стародуба выиграли турнир, посвященный Дню Победы. Матч прошел в Смоленске 2 мая. Играли ребята 2015-2016 годов рождения из команд «Славутич» (Смоленск) и ХК «Олимп» (Стародуб). Стародубские хоккеисты выиграли со счетом 24:0. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Спортсменов тренируют Илья Коробицын и Роман Гришеньков . Наставники вкладывают свою душу в воспитание юных хоккеистов.

На Брянщине создают все условия для занятий спортом. В регионе за последние семь лет построили 74 спортивных объекта. За последние годы сдали в эксплуатацию 28 объектов. В прошлом году открыли ледовые дворцы в Дятькове и Новозыбкове, в Брянске - бассейн «Спартак-арена», спорткомплекс «Локомотив», спортивные площадки, стадионы и футбольные поля.