В Брянске 44-летнюю женщину осудят за крупные взятки медикам

В Брянске 44-летнюю женщину осудят крупные взятки медикам. Она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Дача взятки должностному лицу лично в виде денег в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что с июня 2017 по июль 2012 женщина, в интересах одного из индивидуальных предпринимателей, передала в качестве взяток денежные средства должностным лицам лечебных учреждений города Сельцо и города Почепа Брянской области. Денежное вознаграждение предназначалось за оказание содействия в заключении с индивидуальным предпринимателем контрактов по поставке различных изделий медицинского назначения, а также своевременную оплату поставленных товаров.

- В ходе противоправной деятельности взяткодателем должностным лицами лечебных учреждений передали больше 900 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре Брянской области.

Преступление выявили оперативные сотрудникии УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

- Расследование уголовного дела завершили, - рассказали в надзорном ведомстве. - Его материалы направили на рассмотрении в суд.