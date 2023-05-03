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НовостиОбщество3 мая 2023 6:54

В Брянске на улице Тельмана строят тротуары

Здесь также уложат новый асфальт и сделают освещение
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление ЖКХ города Брянска.

Фото: управление ЖКХ города Брянска.

В Володарском районе Брянска на улице Тельмана строят тротуары. Работы ведут на участке от дома №119 по улице Тельмана до переулка Тельмана. Об этом сообщают в управлении жилищно-коммунального хозяйства Брянска.

Подрядная организация на данном участке дороги уложит новое асфальтобетонное покрытие. Также сделают наружное освещение. Кроме того, выполнят и другие работы по благоустройству.

Напомним, капитальный ремонт здесь проводят в рамках проекта "Безопасные качественные дороги".