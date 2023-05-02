Брянцам разъяснили, кто должен убирать несанкционированные свалки

Свалка в Фокинском районе Брянска. Фото: региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области.

Брянцам рассказали, кто должен убирать несанкционированные свалки. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области разъясненил и напомнил о недопустимости их создания.

На горячую линию звонили жители и сообщали о свалках, появившихся рядом с контейнерными площадками и местами сбора отходов. Поступило больше 20 звонков.

Как сообщили, несанкцианированные свалки чаще всего образуются не из коммунальных отходов, а из строительных и растительных - бревна, спилы деревьев. Региональный оператор не отвечает за их ликвидацию.

- Ликвидировать несанкционированные свалки обязан собственник земельного участка, -. пояснил региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области.- Чаще всего собственником земли является администрация района или управляющая компания. Поэтому неравнодушным жителям для принятия мер реагирования необходимо сообщать о свалках в органы местного самоуправления.

Региональный оператор по обращению с ТКО контролирует график вывоза, работу компаний перевозчиков от погрузки отходов до мусоросортировочного комплекса. И если контейнеры переполнены, то организуют дополнительный вывоз. Это происходит чаще всего в выходные и праздничные дни, когда горожане отдыхают, убираются дома, устраивают застолья и встречают гостей. Как было в минувшие выходные, когда пришлось делать дополнительный вывоз отходов.

Что же касается несанкционированных свалок, то сейчас за их создание наказание рублем ужесточили. Таким образом штраф для граждан составляет пять тысяч рублей, для автовладельцев, выбрасывающих мусор из машины, он равен 200 тысячам рублей. Плюс ко всему возможна конфискация транспортного средства.

- Пожалуйста, относитесь бережно к окружающей среде и поддерживайте чистоту вокруг! – просит региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области жителей.