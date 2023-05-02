Культура безопасного труда

Фото: АО «Транснефть – Дружба».

28 апреля - Всемирный день охраны труда. Каждый из нас хочет, чтобы его рабочее пространство было безвредным и комфортным. Как это сделать – знают специалисты АО «Транснефть – Дружба». На предприятии выстроена целая система по охране жизни и здоровья работников.

Первое предупреждение

«Дружба» - один из самых протяжённых в мире нефтепроводов. На его производственных объектах сосредоточена сложная инфраструктура трубопроводной системы - перекачивающие станции, насосные агрегаты, сотни резервуаров, подводные переходы. Уровень технологических процессов - высочайший. Поэтому предупредить и минимизировать риски для персонала – задача первостепенной важности.

С чего начинается безопасный труд? На первый взгляд ответ очевиден - с инструктажа, который проводят с сотрудниками-новичками специалисты. На самом деле забота о безвредных рабочих условиях начинается с планирования и чертежей. Строится ли новая станция, проводится реконструкция резервуаров или прокладывается ветка нефтепровода - все проектные документы под строгим надзором сотрудников отдела охраны труда. Предусмотреть нужно каждый нюанс, чтобы не навредить работникам. Даже ширина лестницы в диспетчерской скрупулёзно просчитывается до миллиметра, не говоря уже о более важных параметрах, таких как архитектурно-планировочные решения или конструкции специализированного оборудования. Оно, к слову, из года в года в год на «Дружбе» модернизируется, становится надёжнее и производительнее, а, значит более совершенным с точки зрения безопасности труда. Например, если раньше задвижку на трубопроводе открывали и закрывали вручную, то теперь это операцию выполняет «автоматика».

Важные люди

Весь технологический процесс перекачки углеводородов - под пристальным вниманием специалистов по охране труда. На каждой насосной станции - а, их на предприятии 35 - на страже безопасности стоят сотрудники службы. Кстати, специалист по охране труда - единственная должность, отдельно указанная в Трудовом кодексе как обязательная, где работников больше пятидесяти. Настолько значимы представители этой профессии и велика сложность задач, которые нужно решать. Они и инженеры - надо разбираться в оборудовании, чтобы оценить риски его использования, они и технологи - без знаний технологического процесса никуда, выступают и в роли педагогов – учат других людей безопасной работе.

«На нашем предприятии работают около 8 тысяч человек. Жизнь и здоровье каждого из них - неизменный приоритет как нашего предприятия, так и головной компании ПАО «Транснефть», которая в этом году отмечает своё 30-летие. За десятилетия выстроена эффективная система в области охраны труда», - говорит начальник отдела охраны труда АО «Транснефть – Дружба» Николай Климов.

В структурных подразделениях трудятся более 50-ти специалистов по охране труда. Открыты учебные классы с аудио- и видео аппаратурой, средствами наглядной агитации, проходит показ учебных фильмов. Раз в три месяца - обязательный инструктаж нефтепроводчиков - напомнить, как безопасно провести рабочий день.

Цель 100

Оператор товарный, линейный трубопроводчик или сотрудник, к примеру, юридической службы - в «Транснефть - Дружбе» подход к безопасной организации рабочего процесса одинаково строгий. Вовлеченность каждого работника в вопрос по созданию безвредных условий труда - как сейчас модно говорить, тренд времени. Никакие инструкции не помогут, если сам человек не будет внимательным и ответственным. Там, где идёт строительство и подвешен груз, как говорил герой известного мультфильма, не стойте и не прыгайте Программа «Цель 100» - как раз об этом. Стопроцентная заинтересованность всех без исключения сотрудников в безопасности на своём рабочем месте. Это не пожелание, а жёсткая необходимость.

Дружбинцы - участники ежегодного внутреннего смотра-конкурса на звание лучших в сфере охраны труда. Критериев оценки – как поставлено дело - множество. Среди них обеспеченность средствами индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров, укомплектованность учебных классов и другие параметры. По итогам 2022 года лидером в сфере охраны труда стала линейная производственно- диспетчерская станция (ЛПДС) «Унеча» Брянского районного управления. Высокий уровень организации безопасности труда специалисты также отметили в Производственно-эксплуатационном управлении и коллективе ЛПДС «Воскресенка», что в Самарской области. Работникам победивших производственных площадок в качестве поощрения устанавливается денежная надбавка на весь год.