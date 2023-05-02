В брянских Клинцах страдающая психическим расстройством женщина убила мужа. 56-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что утром 9 октября 2022 года женщина, страдающая хроническим психическим расстройством, находясь в собственной квартире, а затем в подъезде многоквартирного жилого дома по переулку Урицкого, напала на своего мужа. Она не меньше 10 раз ударила его ножом и трижды – молотком по голове и телу. Мужчина умер на месте происшествия.

Судебно-психологическая экспертиза показала, что из-за своего заболевания женщина в момент преступления не могла давать отчет своим действиям.

- Суд применил к женщине меры медицинского характера, - говорят в Следственном комитете. – Ее отправили на принудительное лечение в стационар специализированного типа.