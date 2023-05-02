В брянских Клинцах водитель легковушки врезался в автобус. ДТП произошло 1 мая в шестом часу вечера на улице Рябка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал по второстепенной дороге и не уступил автобусу «Отокар», за рулем которого был 51-летний мужчина.

- В ДТП 65-летняя пассажирка автобуса и 65-летняя пассажирка автомобиля «Лада» получили различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – женщин госпитализировали.