Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 мая 2023 10:19

В брянских Клинцах водитель легковушки врезался в автобус

В ДТП пострадали две 65-летние пенсионерки
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянских Клинцах водитель легковушки врезался в автобус. ДТП произошло 1 мая в шестом часу вечера на улице Рябка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал по второстепенной дороге и не уступил автобусу «Отокар», за рулем которого был 51-летний мужчина.

- В ДТП 65-летняя пассажирка автобуса и 65-летняя пассажирка автомобиля «Лада» получили различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – женщин госпитализировали.