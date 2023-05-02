Полезная информация о луке-севке от эксперта Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Выращивание лука репчатого из севка – самый распространенный способ в климатических условиях средней полосы России. Из посадочного материала получают отличные, крупные луковицы, которые созревают быстрее и хранятся лучше, чем полученные из семян (чернушки). Однако для того, чтобы получить хороший урожай, который будет долго храниться, нужно вырастить «правильный» севок, подготовить его к посеву и высадить должным образом. Простые, но важные советы от агронома отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Маргариты Казориной.

Откуда берётся лук-севок?

Его выращивают из семян так называемой чернушки, просто большинство дачников об этом не задумываются. Чаще всего севок покупают на рынке или в магазине. Лучше купить севок весной, поскольку зимнее хранение его должно проводиться в определённых условиях.

Секреты удачной покупки

Для получения высокого урожая основополагающим фактором является качественный посадочный материал. При покупке необходимо обращать внимание на размер луковиц, от него зависит скороспелость. Крупный севок созревает раньше мелкого. По размеру севок делят на несколько групп:

мало гнездные сорта: луковицы от 10 до15 мм;

средне гнездные сорта: луковицы от 15 до 22 мм;

много гнездные сорта: луковицы от 22 до 40 мм.

Сорт должен быть включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Согласно ГОСТу 30088-93 «Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. Общие технические условия», посадочный материал должен быть целым, здоровым, чистым с сухими кроющими чешуйками, с хорошо вызревшей шейкой, иметь свойственную сорту окраску и форму. На упаковке должны быть указаны точное название сорта, номер партии, наименование хозяйства, адрес и срок хранения, номер документа, подтверждающего сортовые и посевные качества.

Какие документы должны предоставить продавцы при реализации?

При реализации лука-севка у продавцов в наличии должен быть документ, подтверждающий его сортовые и посевные качества. По итогам испытаний производителю выдается протокол испытаний, акт апробации, сертификат соответствия с указанием сорта и репродукции.

В отделе качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводятся работы по подтверждению соответствия образцов лука-севка установленным требованиям законодательной и нормативно-технической документации по показателям качества и безопасности, наличию клещей и зараженности различными болезнями, а также определению чистоты и размера.