В Погарском районе мотоциклист врезался в бордюр и сломал ключицу. ДТП произошло 1 мая около шести часов вечера на 39 километре дороги Брянск-Новозыбков-Погар. Об этом сообщают в УГИБД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель мотоцикла «БМВ» ехал со стороны Погара в сторону Брянска. При подъезде к кольцевому движению он не справился с управлением. Из-за чего мотоцикл врезался в бордюр.

- В ДТП мотоциклист получил перелом левой ключицы, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.