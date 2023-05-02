В Брянском районе 85-летняя пенсионерка угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 1 мая около девяти часов утра на седьмом километре дороги Брянск-Сельцо. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» ехал со стороны Сельцо в направлении Брянска. Он сбил 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

- В ДТП пенсионерка получила различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшую госпитализировали.