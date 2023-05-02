Вероятно, ставки по депозитам останутся без изменений

По оценке экспертов, на фоне сохранения ключевой ставки средний уровень доходности по депозитам на российском рынке останется без изменений. Банки продолжат фокусироваться на привлечении «длинных» денег, устанавливая повышенные ставки по долгосрочным сберегательным инструментам. Об этом заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Как и ожидалось, Центробанк на своем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По мнению специалистов, это отразится на средней доходности по депозитам на рынке, которая может остаться без изменений как минимум до конца первого полугодия. С начала марта средние максимальные ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках прекратили снижение и, по данным регулятора, зафиксировались возле отметки 7,67%. Сохранение ключевой ставки со стороны регулятора продлит действие этого уровня.

В текущей рыночной ситуации банки продолжат удлинять привлечение, стремясь повысить привлекательность долгосрочных инструментов. Для этого ведущие игроки будут увеличивать разницу между доходностью по «коротким» и «длинным» депозитам. Так, сейчас средняя ставка по накопительным счетам на рынке находится на уровне 6% годовых, а максимальная доходность по вкладам на длинных сроках варьируется в пределах 9,5% годовых. Таким образом, разница в ставках между долгосрочными депозитами и накопительными счетами у ведущих банков составляет 3,5 п.п. При этом средняя максимальная доходность по краткосрочным вкладам превышает ставки по накопительным счетам всего на ~0,8 п.п.

«Несмотря на повышенную доходность по «длинным» сберегательным инструментам, вкладчики по-прежнему предпочитают размещать свободные средства на срок до одного года. Основным спросом сейчас пользуются среднесрочные инструменты, которые с одной стороны позволяют получать доход, а с другой – держать средства «под рукой». Многие вкладчики направляют накопленные средства на погашение кредитных обязательств, кроме того склонность к «длинным» сбережениям снижает сезонный рост потребительской активности», – отметила Наталья Тучкова.