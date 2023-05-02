В Брянске директор коммерческой организации дала взятку больше 200 тыс рублей

В Брянске директор коммерческой организации дала взятку больше 200 тысяч рублей. З7-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Дача взятки должностному лицу лично в виде денег в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что с 2018 по 2022 год генеральный директор общества с ограниченной ответственностью города Брянска передала должностному лицу акционерного общества «Брянскавтодор» взятку в виде денег в общей сумме более 200 тысяч рублей за заключение договоров поставок.

Преступление выявил сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону.

- Сейчас предварительное расследование завершили, - говорят в Следственном комитете. – Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.