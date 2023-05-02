Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Куйбышева начнут делать верхний слой дороги. Работы проведут на участке от улицы 3-го Интернационала до улицы Ульянова. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядная организация будет работать 3 по 7 мая ночью. Это сделали для бесперебойного и безопасного проезда участников дорожного движения, а также исключения пробок в Бежицком районе города.

Капитальный ремонт улицы Куйбышева продолжается в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».