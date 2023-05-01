Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 58-летнего Владимира Минкина. Мужчина пропал 28 апреля вблизи железнодорожной станции Хотылево в Брянском районе. 28 апреля он ушел из медицинского учреждения в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза зеленые. Был одет в зеленую куртку, черные штаны серые кроссовки. Особые приметы: тремор рук.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владимира Минкина, просят сообщать по телефонам: 8 (800) -700- 54-52 или 112.