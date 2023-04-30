Фото: Департамент культуры Брянской области.

В парках Брянска на майские праздники сыграет городской духовой оркестр. Свои концерты музыканты посвятят 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

Во всех районах города в выходные дни на открытых площадках будут звучать знакомые и полюбившиеся мелодии. Концерт пройдет с 17:00 до 18:00 в парке Толстого. 6 мая оркестр выступит в парке Железнодорожников, 7- мая – в парке «Юность», 8 мая живая музыка прозвучит в Майском парке.

А в День Победы, 9 мая, жителей Брянска ждут в парке «Соловьи».

Возрастное ограничение – 0+