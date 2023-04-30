Фото: сайт Брянского государственного технического университета.

В Брянске скончался старейший преподаватель БГТУ Олег Казаков. Доцент техуниверситета умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщают на сайте Брянского государственного технического университета.

Олег Григорьевич – кандидат химических наук. Он преподавал на кафедре «Техносферная безопасность». В БГТУ он начал работать с 1980 года, руководил секцией «Химия» в составе различных кафедр.

- Его отличал высокий профессионализм и способность к наставничеству путем передачи своего богатого опыта молодым преподавателям, - пишут коллеги в некрологе. - Открывая подготовку по новым направлениям, руководители других кафедр неизменно обращались к Олегу Григорьевичу с просьбой обеспечить подготовку по специальным химическим дисциплинам. Он является инициатором и одним из авторов учебника «Теория горения и взрыва» для направления подготовки «Техносферная безопасность», выдержавшего около 10 изданий и которым пользуются более двухсот вузов РФ.