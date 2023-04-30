Фото: "Подслушано Суземка", vk.com.

Следователи СК России проведут расследование после ночного обстрела брянской Суземки. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

- Следственный комитет даст правовую оценку указанному факту и установит круг лиц, причастных к совершению преступления, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ночью 30 апреля украинские ВСУ трижды обстреляли поселок Суземку. Погибли четверо мирных жителей. Два человека пострадали. Их доставили в больницу. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

В поселке ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Там, где завершили оперативные мероприятия, работает комиссия по оценке ущерба.