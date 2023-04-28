Спрос на розничные кредиты будет расти

Например, ВТБ не намерен менять ставки по розничным кредитам после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку без изменений. Их текущий уровень позволяет развивать спрос на розничное кредитование. Мы Специалисты рассчитывают, что по итогам 2023 г. объем розничного кредитования в России вырастет на 17% и по портфелю достигнет 33,5 трлн рублей (с учетом секьюритизации). Преимущественную долю в нем будет занимать ипотека.

Выдачи жилищных кредитов в этом году могут превысить уровень рекордного 2021 года. Спрос во многом удовлетворяют льготные программы, на которые сегодня приходится каждая вторая сделка.

В рамках автокредитования клиенты могут воспользоваться специальными предложениями банков.

Потребительская активность заемщиков растет и за счет доступных ставок в кредитах наличными.