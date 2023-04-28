Стали известны интересные подробности из жизни ректора одного брянского ВУЗа

Фото: HTTPS://BRYANSK32-INFO.RU.

В этом году исполняется 10 лет, как старейший ведущий технический ВУЗ Брянщины — Брянский государственный технический университет возглавил Олег Федонин.

Срок не малый и вполне сопоставим с историей самого учебного заведения — хотя до официального 100-летнего юбилея далеко, а он будет отмечаться в 2029 году, но свою историю БГТУ вполне может отсчитывать с 1922 года — именно тогда был основан Бежицкий рабфак при заводе «Красный Профинтерн» (ныне БМЗ).

Однако, сегодня хотелось бы кратко рассказать не о ВУЗе, а о руководителе этого прославленного ученого заведения. Причём, не только о его официальной или официозной биографии, которую все хорошо знают. Да, на Брянщине не так много доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина, а одним из них на выборах в 2018 году как раз и был Олег Николаевич, но заглянем немного «за глянцевые страницы» …

Тем более, что в августе этого года ему исполняется 55 лет. Для мужчины самый расцвет жизни и деятельности. К этому времени человек уже вполне может показывать результаты своей работы и становится авторитетным наставником для других.

Какие кроме официальных достижений есть у Олега Федонина? Он довольно серьёзно играет в хоккей. Об этом тоже знают многие. А вот о том, что он в юности занимался греблей на байдарках — об этом уже известно не такому широкому кругу. А это не только серьёзный вид спорта и отдыха, так как во время походов по весенним стремительным рекам, ситуации были вовсе не благополучные. Например, во время одного из сплавов Олегу пришлось спасать младшего товарища, который перевернулся и уже тонул в холодной весенней воде. Благодаря вовремя пришедшей помощи подростка вытащили из воды, откачали и согрели. А из-за скромности пришедшего на помощь тот поступок так и остался неизвестным …

Оказалось, что, проходя рядом с вроде бы хорошо знакомым и известным человеком, понимаешь, что не всё знаешь о нём. Может быть, кто-то расскажет ещё интересные подробности из его биографии.