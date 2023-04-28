В Брянске при столкновении двух иномарок пострадали две 17-летние девушки

В Бежицком районе Брянска при столкновении двух иномарок пострадали две 17-летние девушки. ДТП произошло 27 апреля около половины девятого утра на улице Почтовой. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации,37-летний водитель автомобиля «Лифан-214813» ехал со стороны улицы Ульянова. Поворачивая на улицу Ново-Совтескую, он не уступил дорогу 27-летнему водителю автомобиля «Мисубиси Лансер». Он ехал по улице Почтовой со стороны улицы 50-й Армии. Машины столкнулись.

- В ДТП две 17-летние пассажирки автомобиля «Лифан» получили различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Девушкам назначили лечение и отпустили домой