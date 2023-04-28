Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Доходная часть бюджета Брянска в 2022 году выросла на 27,5%. Она составила 16, 5 миллиардов рублей. Бюджет города за прошлый год полностью исполнен. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В прошлом году доходы Брянска по сравнению с 2021 годом увеличились на 3.5 миллиарда рублей. Из них налоговые поступления выросли на 281, 7 миллиарда рублей, неналоговые – больше чем на 100 миллионов.

Как и в прошлые годы, городской бюджет имеет социальную направленность. Больше 57% Брянск тратит на образование, культуру, спорт и социальную политику.

Среди важнейших задач на 2023 год в горадминистрации отметили: укрепление доходной базы бюджета, обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями.